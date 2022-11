Da Roma: "Sarà dura, ma con Immobile e Mlinkovic la Lazio si può avvicinare al Napoli"

Giulio Cardone, esperto di mercato di Repubblica e direttore di SololaLazio.it, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com

Bisogna considerare la Lazio come una concorrente credibile per il quarto posto?

“L’obiettivo è quello ma per prendere il posto di una tra Napoli, Milan Inter e Juve serve un’impresa. Non sarà facile ma la lazio vista in questi primi tre mesi di campionato ha tutte carte in regola per provarci, soprattutto con Immobile e Milinkovic al massimo”.