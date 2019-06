Dimaro 2019, definito il quadro delle amichevoli: novità assoluta i biglietti acquistabili anche on-line

Sarà un ritiro sempre di più a misura di tifoso, con amichevoli a Dimaro e biglietti acquistabili on-line. Novità importanti destinate a creare ulteriore entusiasmo quando ormai manca poco più di una settimana all’appuntamento tanto atteso dai sostenitori del Napoli e dalla Val di Sole. Quest'ultimo vive ormai di un rapporto consolidato e di grande amicizia. Per la prima volta il Napoli non si sposterà mai a Trento per le amichevoli, tutto sarà svolto al campo di Carciato, gli azzurri di Ancelotti disputeranno le tre amichevoli contro formazioni di serie C e B nel tardo pomeriggio.

Questa scelta favorirà i tifosi che seguiranno il ritiro in Val di Sole e non saranno più costretti ai viaggi verso Trento. Non è finita qui, sarà anche la prima volta in cui i fans del Napoli potranno godere di una importante innovazione: sarà possibile acquistare, oltre che nell’ufficio Apt di Dimaro, anche online i biglietti per le tre amichevoli in programma il 13, il 19 e il 24 luglio alle 17:30 (ecco il link: https://www.liveticket.it/ritironapolivaldisole).

Si tratta di un’altra grande iniziativa per avvicinare il Napoli ai tifosi che da anni possono assistere gratuitamente agli allenamenti, vivere degli eventi serali di spessore artistico e soprattutto avere un contatto con i propri beniamini con la sessione di autografi e foto prevista al termine di ogni seduta con almeno due calciatori. Dopo il debutto contro il Benevento e l’ultimo test contro la Cremonese, è ufficiale anche l’avversario del Napoli per la seconda partita prevista il 19 luglio: la Feralpisalò, formazione di serie C che ha già affrontato in tre occasioni il Napoli in Trentino.

La sfida si è ripetuta per tre ritiri consecutivi, dal 2013 al 2015. Nel 2013 a Carciato finì 5-1 per gli azzurri con la doppietta di Calaiò e le reti di Bariti, Dzemaili e Novothny, l’anno successivo sullo stesso campo il Napoli vinse 2-0 con le reti di Hamsik e Dumitru, nel 2015, invece, al Briamasco di Trento finì 5-2, con doppietta di Mertens e gol di Koulibaly, Insigne e De Guzman.

La Feralpisalò disputerà il campionato di serie C ed è reduce da una stagione in cui ha lottato per la promozione in B, la squadra di mister Damiano Zenoni, ex difensore di Atalanta, Parma, Udinese e Piacenza, si è fermata ai quarti di finale dei play-off con la sconfitta contro la Triestina dopo aver chiuso la regular season nel girone B a pari punti con l’Imolese alle spalle del Pordenone e della stessa Triestina.