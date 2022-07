Flop Hysaj, può già finire con la Lazio: Sarri valuta l'albanese

A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

La Lazio acquisterà un nuovo terzino sinistro solo in caso di partenza di Hysaj. Sarri lo sta rivalutando dop la delusione della seconda parte di stagione ma nel caso in cui qualcuno dovesse presentarsi con un'offerta per l'albanese, verrebbe presa in considerazione. A quel punto però è difficile che Lotito punti allo svincolato Marcelo, preso letteralmente d'assalto sui social dai tifosi laziali.

Molto più probabile una trattiva per Valeri della Cremonese, che comunque sarebbe un acquisto gradito da parte del tifo biancoceleste, essendo da sempre un grande tifoso della Lazio. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.