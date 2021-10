Gol in mischia sull’unica occasione, poi tanta difesa: il Milan batte 1-0 il Toro

A San Siro il Milan batte 1-0 il Torino nell'anticipo della giornata di campionato. A decidere il match è la rete di Giroud al 14': dal corner di Tonali Krunic spizza di testa e il francese da due passi deve solo spingere in rete. Torino che ha il dominio del gioco per tutta la gara ma non riesce a trovare il pari. Due grandi occasioni nella ripresa per i granata: diagonale di Sanabria respinto da Tatarusanu al 76' e traversa colpita da Praet all'85' su una conclusione deviata.