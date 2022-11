Sky fa capire che rinnovo Leao è difficilissimo: "Se vuole 9-10mln, il Milan non glieli da"

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, parla del rinnovo di Leao che è sempre più difficile

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, parla del rinnovo di Leao che è sempre più difficile: “È un rinnovo difficile, non è scontato. Se il giocatore pensa di guadagnare 9/10 milioni di euro l’anno il Milan non li ha mai dati a nessuno. Non credo il Milan voglia fare strappi alla regola”.