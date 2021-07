Sky - Pandev ha deciso: resta al Genoa per un'altra stagione

Goran Pandev resta al Genoa per un'altra stagione. L'attaccante macedone - riporta Sky Sport - nelle ultimissime ore ha sciolto i dubbi: vuole andare avanti per finire la carriera con il pubblico. Dopo l'addio alla Nazionale, dunque, la prossima stagione Pandev sarà ancora uno dei protagonisti in A con la maglia del Genoa. Ora non restano che da firmare i contratti.