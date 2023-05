Il Torino inguaia lo Spezia e sogna ancora l'Europa: 4-0 al Picco, insulti razzisti a Juric

Il Torino non si ferma e lancia la volata per l'ottavo posto. La squadra di Ivan Juric ha superato 4-0 lo Spezia al "Picco" inguaiando la formazione ligure.

Il Torino non si ferma e lancia la volata per l'ottavo posto. La squadra di Ivan Juric ha superato 4-0 lo Spezia al "Picco" inguaiando la formazione ligure. Gli Aquilotti di Leonardo Semplici ora devono attendere le sfide di Verona e Lecce per nutrire ancora speranze di salvezza. La partita è stata fermata per qualche minuto a causa di alcuni insulti razzisti piovuti su Ivan Juric, tecnico granata, da parte dei tifosi spezzini.