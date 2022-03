Incubo Simeone: al Bentegodi si scatena, solo Vlahovic ha fatto più gol in casa

Giovanni Simeone ha realizzato quattro gol (in 11 partite) contro il Napoli in campionato, inclusa la sua prima tripletta nel torneo

Giovanni Simeone ha realizzato quattro gol (in 11 partite) contro il Napoli in campionato, inclusa la sua prima tripletta nel torneo (29/04/2018, con la Fiorentina). Inoltre, 11 delle 15 reti dell’attaccante argentino nella Serie A 2021/22 sono arrivate al Bentegodi: solo Dusan Vlahovic ha fatto meglio (13) in gare casalinghe. Lo riferiscono i colleghi di Opta.