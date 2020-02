Inter, allarme Handanovic: il recupero non sarà agevole e si torna sul mercato

Samir Handanovic tiene in ansia l'Inter. Le condizioni del capitano nerazzurro preoccupano, al punto che in queste ore è verrà tesserato lo svincolato Viviano. Alla Pinetina, scrive il Corriere dello Sport, c’è la sensazione che il capitano non potrà rientrare in fretta, per intendersi domenica a Roma e magari neppure la partita di campionato successiva (e in mezzo ci sono anche Coppa Italia ed Europa League)".