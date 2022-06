Inter, gli esuberi frenano Dybala: serve doppia cessione in attacco

L'attacco dell'Inter è un reparto troppo affollato, se si considera il possibile arrivo di Paulo Dybala

L'attacco dell'Inter è un reparto troppo affollato, se si considera il possibile arrivo di Paulo Dybala. E non basta neppure l'addio di Sanchez - sottolinea La Gazzetta dello Sport -, una situazione che vivrà probabilmente in questa settimana un'accelerazione, visto che i dirigenti nerazzurri hanno in agenda un incontro con l'agente del cileno. L'Inter dovrà far spazio con un'altra cessione, oltre ad Alexis.