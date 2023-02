Inter, Inzaghi in dubbio per la prossima stagione: i tre obiettivi per la conferma

Secondo quanto riportato da Il Giornale, sono tre gli obiettivi minimi che Simone Inzaghi dovrà raggiungere per ottenere la conferma

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato da Il Giornale, sono tre gli obiettivi minimi che Simone Inzaghi dovrà raggiungere per ottenere la conferma nella prossima stagione. Prima di tutto dovrà superare il doppio confronto col Porto per accedere ai quarti di Champions. Poi non dovrà farsi sfuggire il secondo posto in classifica alle spalle dello straordinario Napoli di Spalletti. Infine, dovrà vincere la Coppa Italia, superando la Juventus in semifinale e battendo nella finalissima la vincente di Fiorentina-Cremonese.