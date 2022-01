Inter-Juventus, le formazioni ufficiali: Dzeko torna dal 1'. Solo panchina per Dybala

Sono state ufficializzate le formazioni delle finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus. Nel 3-5-2 di Inzaghi torna dal 1' di Dzeko. A destra gioca Dumfries, con Darmian inizialmente in panchina. Allegri, alle prese con diverse assenze, sceglie il 4-3-3 con Perin in porta e l'attacco guidato da Morata, affiancato da Bernardeschi e Kulusevski. Solo panchina per Dybala.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Perisic; Dzeko, Lautaro. A disp.: Radu, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Correa, Vidal, Dimarco, D'Ambrosio, Darmian. All.: Inzaghi.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Kulusevski. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Arthur, Danilo, Dybala, Pellegrini, Kean, Bonucci, Kaio Jorge, Bentancur, Ake, De Winter. All. Allegri