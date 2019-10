Inter-Parma, le formazioni ufficiali: out De Vrij, Conte lancia Bastoni dall'inizio

Una sfida, quella delle 18 contro il Parma, che per il tecnico dell’Inter Antonio Conte è più complicata di quella passata contro il Borussia Dortmund. L’ex ct come previsto tiene fuori De Vrij, non al meglio dopo il match contro il BVB, e schiera la sua linea a tre difensiva con Godin al centro, supportato da Skriniar e Bastoni. Centrocampo uguale a quello schierato in Champions, fatta eccezione per Biraghi al posto di Asamoah. Davanti, ancora il tandem Lukaku-Lautaro Martinez.

Queste le formazioni ufficiali della sfida delle 18 fra Inter e Parma:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Godin, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Gagliolo, Dermaku; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Gervinho, Karamoh.