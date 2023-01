Juve, non solo 9 punti di penalizzazione: sanzioni anche per Paratici, Agnelli e Nedved

Ora la palla passerà alla difesa, con la sentenza che potrebbe arrivare già nella serata di oggi.

Arrivano altre indiscrezioni sul caso plusvalenze. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, dopo essere stata discussa l’ammissibilità del ricorso di revocazione della sentenza di assoluzione presentata dalla Procura della FIGC relativa alla riapertura del caso plusvalenze che vede coinvolta la Juventus e altri 8 club, il procuratore Chinè ha prima chiesto 9 punti di penalizzazione per i bianconeri e poi l'inibizione per alcuni ex dirigenti: 16 mesi per Agnelli, 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 10 mesi per Cherubini e 12 mesi per tutti altri consiglieri della Juventus. Ora la palla passerà alla difesa, con la sentenza che potrebbe arrivare già nella serata di oggi.