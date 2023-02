Juve, ora cosa succede? Giocatori meditano di chiedere incontro a John Elkann

Diversi andranno a scadenza, altri vorrebbero conoscere i piani, con il rischio di esclusione dalle coppe che incombe.

La penalizzazione ha tagliato la classifica e ma anche l'umore della Juventus. Dopo la stangata della Corte d'Appello Federale, sottolinea infatti il Corriere della Sera - l’anima si interrogano su quello che potrà succedere nei prossimi mesi. E adesso - si legge - in mezzo alla tempesta la squadra non vede punti di riferimento, al di là di Allegri. I calciatori - si legge - hanno ammesso che è complicato restare concentrati in questo momento e dopo il caos delle dimissioni del CdA mancano le figure che hanno rappresentato un punto di riferimento negli ultimi anni: dall’ex presidente Andrea Agnelli all’ex vicepresidente Pavel Nedved.

Assenza di figure di riferimento.

Pure il ds Cherubini deve - per il momento - fare i conti con la squalifica, una no fly zone su spogliatoi e incontri con gli agenti. Bisogna quindi parlare con Calvo, nuovo capo dell’area football, pure essendo storico uomo di marketing; anche se poi le incombenze ricadranno tanto su Giovanni Manna, 34 anni, ma già una solida esperienza, dalla Svizzera alla Next Gen Juve, l’under 23, di cui è ds dal 2019. Il neo presidente Ferrero e l’ad Scanavino, per curriculum (rigidamente non calcistico) e tempo di arrivo, non possono avere peso e confidenza dei predecessori, con la squadra.

Incontro con Elkann?

Tanto che - conclude il Corriere della Sera - alcuni, meditano di chiedere un incontro con la proprietà, dopo la visita negli spogliatoi di John Elkann, ad di Exor e azionista di maggioranza del club, per avere rassicurazioni e certezze. Diversi andranno a scadenza, altri vorrebbero conoscere i piani, con il rischio di esclusione dalle coppe che incombe.