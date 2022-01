Juventus, Allegri: "Obiettivi? Non possiamo parlare di scudetto o altro, ma a febbraio al top"

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa prima del Milan: “Viviamo un buon momento ma il percorso è ancora lungo perché mancano tante partite e siamo indietro in classifica. Domani è una partita bella da giocare, dispiace ci siano solo 5000 spettatori, questi grandi eventi sarebbe bello giocarli con gli stadi pieni. È una partita importante per la classifica e bisogna fare bene”.

Con un buon risultato domani e un acquisto dal mercato potete puntare più in alto?

“Non andiamo troppo in là con le cose, ora affrontiamo il Milan che ha fatto un grande lavoro nell’ultimo anno e mezzo e gli vanno fatti i complimenti, a Stefano che ha fatto un ottimo lavoro. Noi dobbiamo fare una partita importante per restare lì attaccati, arrivare a fine febbraio nelle migliori condizioni di classifica, non possiamo pensare in questo momento troppo in là o parlare di scudetto. Noi siamo in grado di vedere solo la prossima partita”.