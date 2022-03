Juventus, Chiellini ci crede: "Scudetto? Se le altre sbagliano..."

Intervistato da Sky Sport, il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato anche del sogno scudetto dopo i 14 risultati utili di fila

Intervistato da Sky Sport, il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato anche del sogno scudetto dopo i 14 risultati utili di fila: “È giusto che i tifosi sognino, noi dobbiamo essere realisti e pensare partita dopo partita. Poi se facciamo sei vittorie consecutive magati possiamo pensarci, ma fino a un mese fa non eravamo nemmeno quarti. Non si può passare dal non arrivare nemmeno quarti al lottare per lo Scudetto dopo due giornate. Poi se le altre sbaglieranno e noi saremo tanto bravi lo vedremo tra un mesetto, noi dobbiamo pensare a noi, le tabelle le lasciamo ad altri”.