Juventus, grana Chiesa. L'ala sbotta contro Allegri: "Sono sempre il primo cambio!"

In questo finale di stagione ricco di tensioni, in casa Juventus, è sempre più evidente anche una evidente insoddisfazione da parte di Federico Chiesa per i minuti che Allegri gli sta concedendo in questa parte conclusiva di campionato. L'ex viola ha vissuto una serata difficile anche nella sfida contro i granata, terminata zero a zero. Per l'attaccante in stagione sono 29 presenze e 8 gol, di cui 7 in campionato e 1 in Coppa Italia.

"Sono sempre il primo cambio!" ha sbottato l'esterno classe 1997 della Juventus durante la sfida contro il Torino, secondo la ricostruzione dell'inviato di DAZN, proprio al momento del cambio. Per lui nelle ultime quattro gare rispettivamente 65 minuti, 59, 68 e ancora 59. Nella quintultima, contro l'Atalanta, ha invece disputato tutti i novanta minuti. Zero gol e assist è però il bottino nell'ultimo mese.