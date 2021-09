Juventus, presto lo Stadium avrà un 'fratellino': progetto per un altro stadio, i dettagli

Nei giorni in cui si celebra il decennale dell'Allianz Stadium, la casa dei bianconeri attende che venga alla luce il suo "fratellino": da tempo - spiega Tuttosport - la Juventus ha in mente la costruzione di un secondo impianto, da 5-6000 posti, dove ospitare le partite dell'Under 23, delle Women e alcune dell'Under 19. Un progetto che era già in stato avanzato prima dell'interruzione per Covid: il varo dell'operazione - si legge - potrebbe avvenire prima della fine dell'anno.

DETTAGLI - Il nuovo impianto dovrebbe essere realizzato sull'area dell'attuale PalaTorino, in disuso da tempo e adiacente all'Allianz e allo Juventus Center. Questo, nelle idee del club, sarà il primo passo verso la completa realizzazione di quella che al momento è solo un'idea: l'acquisizione dell'area dell'ex mattatoio, dove realizzare un nuovo centro sportivo per le giovanili.