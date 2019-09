L'Atalanta vince a Marassi: Duvan piega il Genoa al 95' con una prodezza da fuori area

Clamoroso a Marassi. Dopo il pareggio di Criscito su rigore, l'Atalanta torna in vantaggio al 95esimo grazie al suo migliore in campo, ovvero Duvan Zapata. Il colombiano riceve al limite da De Roon e senza pensarci troppo calcia di destra battendo Radu e facendo esplodere di gioia i 1000 tifosi della Dea presenti al Ferraris. Una manciata di secondi dopo l'arbitro Fabbri fischia la fine sul risultato di 1-2 per l'Atalanta. Il vantaggio iniziale dei bergamaschi era stato firmato da Muriel su rigore