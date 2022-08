L'ex Grassi torna in Serie A: oggi visite mediche con la nuova squadra

In giornata è previsto un incontro tra il ds dell'Empoli Accardi, l'agente di Alberto Grassi e la dirigenza del Parma per chiudere

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In giornata è previsto un incontro tra il ds dell'Empoli Accardi, l'agente di Alberto Grassi e la dirigenza del Parma per chiudere per il passaggio in azzurro del centrocampista. Si punta a chiudere l'operazione in breve tempo per poi programmare le visite mediche del giocatore per la giornata di domani. A riportarlo è Sky Sport.