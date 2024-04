L'Inter può perdere Thuram appena un anno dopo: sacrificio in stile Onana?

Marcus Thuram, attaccante francese arrivato la scorsa estate dopo la scadenza del suo contratto col 'Gladbach

Un anno dopo, in casa Inter potrebbe ripetersi quanto capitato con André Onana, portiere ingaggiato a parametro zero e poi ceduto al Manchester United una stagione dopo per quasi 60 milioni di euro. Lo scrive il quotidiano 'TuttoSport' parlando di Marcus Thuram, attaccante francese arrivato la scorsa estate dopo la scadenza del suo contratto col 'Gladbach: nel contratto di Thuram c'è una clausola da 95 milioni di euro, ma con un'offerta da 80 milioni di euro la società nerazzurra darebbe il via libera alla cessione così da finanziare il mercato in entrata.

Sul fronte acquisti, in questo momento sono tre gli obiettivi principali: Albert Gudmundsson del Genoa, Alessandro Buongiorno del Torino e il portiere Bento dell'Athletico Paranaense.