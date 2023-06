L'Inter rischia di perdere Lautaro: pronto l'assalto del Chelsea, la situazione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Aumentano le pretendenti per Lautaro Martinez, stando a quanto riporta il Times. Il quotidiano inglese avanza infatti un'interessante ipotesi riguardo al futuro del Toro, che sarebbe diventato la priorità di Mauricio Pochettino per il suo Chelsea. Il tecnico argentino vorrebbe proprio il suo connazionale come terminale offensivo dei Blues, ma dovrà fare i conti con un'altra concorrente: sulle tracce di Lautaro c'è anche il Real Madrid, che considera l'argentino ed Harry Kane per colmare il vuoto lasciato dall'addio di Benzema. L'Inter prova a fare muro.