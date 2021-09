La Fiorentina gioca 30', l'Inter l'altra ora: Nico Gonzalez aiuta i nerazzurri, Inzaghi vince 3-1

Prima solo la Fiorentina, poi solo l'Inter. I viola si limitano a un gol, i nerazzurri ne fanno tre. La vittoria della squadra di Simone Inzaghi, la quarta in questo campionato, una che vale il primo posto in solitaria aspettando Napoli e Milan, sta tutta qui. Più o meno. Al Franchi vincono i campioni d'Italia, il tabellone recita 1-3 al novantesimo. Per mezz'ora, però, è monologo viola: Nico Gonzalez mette la freccia, la squadra di Italiano tiene un'intensità di gioco che gli ospiti non riescono a reggere. Dopo la mezzora si sveglia però l'Inter, che nella ripresa ribalta tutto: prima Darmian, poi Dzeko di testa. Nico Gonzalez si fa espellere e aiuta Inzaghi e i suoi: da lì è tutto facile, arriva il 3-1 di Perisic e la Fiorentina non riesce più a reagire.