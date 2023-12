La Lazio può perdere Immobile: l'Arabia Saudita torna a farsi viva e ora lui vacilla

Il futuro di Ciro Immobile torna a essere in bilico. Già la scorsa estate il centravanti aveva vacillato di fronte alle sirene arabe

Il futuro di Ciro Immobile torna a essere in bilico. Già la scorsa estate il centravanti aveva vacillato di fronte alle sirene arabe, ma poi tutto saltò, visto che Al Shabab e Al Waeda non arrivarono a formulare un'offerta ufficiale, avendo annusato la volontà dell'attaccante, che preferiva di gran lunga restare in biancoceleste e giocare la Champions League conquistata sul campo.

In estate tutto può cambiare.

Un altro punto decisivo che ha fatto optare per il no fu il discorso legato alla Nazionale, che Immobile non voleva perdere, ma dopo l'Europeo, in programma per questa estate, tutto può cambiare. Le possibilità che Immobile dica sì ai petrodollari (con il benestare della Lazio) saranno molto più alte. Anche perché ultimamente si è messo sulle sue tracce un altro club, l’Al-Ahli che è pronto a mettere sul piatto i 35 milioni annui già ipotizzati la scorsa estate.

Immobile vacilla.

Tutto lascia pensare che il sì sia molto più vicino, con l'attaccante che a 34 anni sa che potrebbe essere arrivato il momento giusto per salutare il calcio italiano e andare a prendersi quella che sarebbe a tutti gli effetti una pensione d'oro, con la Lazio e Sarri che aprirebbero un nuovo ciclo senza di lui, anche se sembra quasi impossibile che possa essere sostituito in tutto e per tutto, visti i record e i tanti gol.