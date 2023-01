Lazio ai quarti di Coppa Italia: battuto di misura un deludente Bologna

Una rete al 30’ basta alla Lazio per battere il Bologna e regalarsi i quarti di finale di Coppa Italia

© foto di www.imagephotoagency.it

Una rete al 30’ firmata Felipe Anderson basta alla Lazio per battere il Bologna e regalarsi i quarti di finale di Coppa Italia (dove incontrerà la vincente di Juventus-Monza). La squadra di Sarri controlla la gara per tutti i 90 minuti senza che gli avversari riescano mai a mettere in difficoltà la difesa con Maximiano praticamente inoperoso per tutto il match. In avanti però i biancocelesti non pungono e ringraziano un clamoroso errore di Sosa per sbloccare la gara e portare a casa un successo prezioso.