Milan, Pioli: "Soddisfatti per la prova col Napoli, ma pensiamo già alla prossima"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Empoli

TuttoNapoli.net

I tifosi saranno in tantissimi allo stadio, come per tutta la stagione: c'è una qualità della partecipazione dei tifosi?

"Percepiamo che i tifosi ci vogliono bene. Vogliamo vedere i nostri tifosi felici e quando ci riusciamo siamo veramente soddisfatti. La loro passione e il loro entusiasmo ci aiuta".

È stata diversa questa settimana a Milanello?

"No, siamo soddisfatti della prestazione di Napoli ma non abbiamo fatto l'ultimo gradino, perché questo sarà la prossima partita. Siamo molto attaccati alla quotidianità e al presente. Ho visto una squadra concentrata, ci siamo preparati con attenzione e concentrazione".