Milan, Pioli sul caso Acerbi: "Difficile giudicare, ma una cosa voglio dirla"

Come avete vissuto il caso Acerbi-Juan Jesus? È questa una delle domande a cui Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha risposto in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida sul campo della Fiorentina: "Diventa difficile per me giudicare l'episodio perché non ho tutto sotto mano, ma non possiamo che essere tutti contro gli episodi di razzismo negli stadi. È ora di smetterla".