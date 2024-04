Monza, lo stakanovista Pessina assente col Napoli: l'ultima volta fu ko per i brianzoli

Matteo Pessina domenica prossima sarà il grandissimo assente del Monza che ospita il Napoli.

Dopo trenta partite consecutive di campionato sempre in campo, Matteo Pessina domenica prossima sarà il grandissimo assente del Monza che ospita il Napoli. Tuttomonza ricorda che il capitano biancorosso, espulso per la prima volta nella sua carriera in Serie A sabato a Torino, salterà un match della sua squadra un anno dopo la prima volta: era infatti il 2 aprile 2023 e, sempre allo "U-Power Stadium", il Monza ospitava la Lazio di Sarri che vinse 0-2. Pessina assente per squalifica anche allora.