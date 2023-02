Panchina d'oro, stravince Pioli: Spalletti terzo dietro a un outsider

Stefano Pioli ha vinto la panchina d'Oro 2023. L'allenatore del Milan campione d'Italia in carica è stato premiato quest'oggi a Coverciano dai colleghi.

© foto di © DANIELE MASCOLO

