Pochissime emozioni tra Bologna e Cremonese: 0-0 all’intervallo

Primi 45 minuti con praticamente nessuna occasione fra Bologna e Cremonese . Zero a zero con i lombardi che rischiano poco, molto diligenti e attenti a non subire gol, mentre chi si attendeva di più dai padroni di casa è rimasto deluso. Così a vincere è la noia del primo tempo. Il divertimento, di fatto, è tutta un'altra cosa.

L'unico che cerca di sbloccare l'impasse è Orsolini, che per due volte cerca di arrivare fino in fondo. Carnesecchi blocca a terra il primo tiro, masticato, mentre sul secondo compie un intervento discreto, anche se la partenza dell'attaccante rossoblù è da posizione di offside. L'attacco non gira bene, mentre la Cremonese chiude e riparte, anche se non è praticamente mai pericolosa nella prima parte.

Così, se è vero che l'inerzia è sempre in favore del Bologna, in particolare con Orsolini, è dalla mezz'ora che gli uomini di Thiago Motta incominciano a pressare i lombardi, con Ferguson che ha due volte l'opportunità da dentro l'area, sbagliando però nella sua conclusione. Invece la Cremonese è davvero poca cosa, di fatto senza mai impensierire Skorupski che, allora, pensa di farlo da solo lasciando il pallone in mezzo all'area, salvo poi recuperarla in un secondo tempo. Gli errori però sono troppi, da una parte e dall'altra, con pochissima qualità. Il risultato a occhiali, fra confusione e tante seconde palle, è solo la naturale conclusione di un primo tempo brutto.