Resp. Biglietteria Fiorentina annuncia: “Settore ospiti già sold-out da ieri”

Il responsabile della biglietteria della Fiorentina Ivan Affibbiato ha fatto il punto della situazione a proposito dell'aumento della capienza negli stadi e della prevendita in vista del match col Napoli: "Abbiamo già superando i 7.000 tagliandi venduti per la gara con gli azzurri, il trend è migliore di quello dell'Inter: possiamo raggiungere al massimo le 17.000 presenze. L'aumento della capienza del Franchi? Dobbiamo capire bene le regole: si passa da circa 20.000 spettatori ipotetici a circa 30.000, che poi con i settori a scarsa visibilità è un dato che diminuisce. Appena avremo l'ufficialità pianificheremo il tutto in vista della gara contro il Cagliari.

Se ci saranno dei mini abbonamenti? Abbiamo avuto oggi una riunione sul tema: troveremo la miglior soluzione appena conosceremo le regole, è chiaro che l'obiettivo è quello di tornare il prima possibile alla normalità. Siamo già contenti di quello che stiamo facendo. Il traguardo del 75% è importante ma stiamo lavorando affinché sia un dato raggiungibile. Per la gara di domenica, il settore ospiti è già andato esaurito nella giornata di ieri: potevano comprare il biglietto solo i residenti della regione Campania".