Roma, Fonseca: "Quarto posto? Conta solo la prossima partita"

L'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha commentato ai microfoni di Sky, la bella vittoria della squadra giallorossa che ha demolito la Fiorentina 4-1 all'Artemio Franchi di Firenze: "Quarto posto? Per me conta solo la prossima partita. Abbiamo fatto una buona prima parte di stagione ma dobbiamo ancora migliorare. Possiamo controllare meglio la palla, oggi anche l'abbiamo persa in un momento in cui non dovevamo farlo. Poi ci sono anche altri aspetti ma l'evoluzione della squadra è buona, i giocatori sono in fiducia e convinti di quello che facciamo".