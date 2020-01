Roma-Juve, formazioni ufficiali: ennesima bocciatura per De Ligt, panchina per Higuain

Paulo Fonseca abbandona l'idea di mandare in campo la sua Roma con la difesa a tre e schiera il classico 4-2-3-1. Florenzi terzino destro e Kolarov a sinistra. Zaniolo con Pellegrini e Perotti alle spalle di Dzeko: in buona sostanza, nessuna sorpresa nell'undici di partenza giallorosso. Anche Maurizio Sarri non sovverte i pronostici della vigilia, per quanto riguarda la Juve. Ancora titolare Demiral al posto di De Ligt al centro della difesa con Bonucci. Rabiot in mediana al fianco di Pjanic e Matuidi. C'è Ramsey come trequartista alle spalle della coppia d'attacco, formata da Dybala e Cristiano Ronaldo.

Ecco le formazioni ufficiali di Roma-Juventus.

Roma (4-2-3-1): Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. Allenatore: Paulo Fonseca.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri.