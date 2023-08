Roma, Matic punta i piedi e saluta: al suo posto tornerà Paredes dal Psg

Alla fine l'ha spuntata Nemanja Matic. Il centrocampista serbo aveva fatto sapere da tempo alla Roma di voler andare via

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla fine l'ha spuntata Nemanja Matic. Il centrocampista serbo aveva fatto sapere da tempo alla Roma di voler andare via, direzione Rennes, che gli offriva un ricco contratto per trasferirsi immediatamente in Francia. E la Roma adesso ha deciso di accontentarlo, dopo aver trovato l'intesa con la compagine bretone.

L'ex Chelsea e Manchester United si separa dai giallorossi, che incasseranno 3 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. Ora è caccia al sostituto. In pole position c'è Leandro Paredes, tornato al Paris Saint-Germain dopo il prestito deludente alla Juventus.