Roma, Mourinho non avrà Belotti: il nuovo attaccante arriva dal Genoa

Genoa al centro del mercato oggi e tutto parte da una possibile cessione. È in pieno corso di svolgimento la trattativa per portare Eldor Shomurodov dal Grifone alla Roma. L'uzbeko è la prima scelta di Jose Mourinho nonostante il club abbia bloccato Alexander Sorloth del RB Lipsia. Contatti in vista tra Roma ed entourage, la trattativa sembra già in fase avanzata tra le parti anche se nulla è ancora definito nelle cifre e nella formula. Lo scrive Tuttomercatoweb. Nulla da fare dunque per Belotti.