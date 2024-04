Adani: "Sogno un Sarri bis! Il suo calcio a Napoli non l'ha fatto neanche Spalletti"

Intervistato dall'edizione odierna de Il Mattino, Daniele Adani ha parlato del match di oggi fra Napoli e Roma.

TuttoNapoli.net

Intervistato dall'edizione odierna de Il Mattino, Daniele Adani ha parlato del match di oggi fra Napoli e Roma: "Il Napoli darà comunque battaglia. Deve farlo perché sta ancora giocando con lo scudetto sul petto. Come? Staccandosi dalla incredibile catena di eventi negativi che l'hanno riguardato finora e facendo leva su ciò che è sempre stato un suo credo: scendere in campo per fare una grande gara. Ha i mezzi per vincere anche contro una Roma forte e in fiducia, deve lasciare a casa la frustrazione e concentrarsi.

Come si spiega una stagione del genere dopo uno scudetto? Ci sono vari livelli di lettura. Quello più apparente è l'aver rinunciato a un allenatore e a un ds che avevano costruito una squadra capace di stupire in Italia e in Europa. Ma è troppo per giustificare un balzo indietro così forte, nonostante la volontà e la serietà degli allenatori che si sono susseguiti. Direi così di suddividere le responsabilità tra squadra, panchine e società».

Idee per il prossimo allenatore? Se De Laurentiis costruisce un progetto su Conte fa bene. Io stimo anche Pioli, ma il sogno è un Sarri bis. Neanche Spalletti ha fatto i punti di Sarri, un'espressione di calcio mai vista fino a quel momento, nel senso della rottura col passato e della trasmissione di emozioni. Credo che Napoli e Sarri, che è napoletano, meritino di sorridere insieme".