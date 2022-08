Roma, occhio al Tottenham: Conte in pressing su Zaniolo

La Roma vorrebbe un prestito oneroso importante, da 10 milioni di euro, con gli Spurs che non sono disposti a soddisfare le richieste dei gialloross

Il Tottenham al momento l'unica pretendente per Nicolò Zaniolo, ma la possibile offerta degli inglesi non soddisfa i parametri giallorossi. Come scrive La Gazzetta dello Sport il Tottenham è disposto a prendere Zaniolo in prestito con un obbligo di riscatto che potrebbe spingersi anche a più di 40 milioni, ma condizionato ad alcune situazioni ritenute non idonee a Trigoria, come la qualificazione degli Spurs alla prossima Champions League o il fatto che Nicolò debba giocare almeno il 50% delle partite partendo dal via.

Anche sulle cifre non c'è l'accordo: la Roma vorrebbe un prestito oneroso importante, da 10 milioni di euro, con gli Spurs che non sono disposti a soddisfare le richieste dei giallorossi.