Salernitana-Dia, prove di pace: il club valuta la convocazione per il Bologna

Prove di pace fra la Salernitana e Boulaye Dia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Prove di pace fra la Salernitana e Boulaye Dia. L'attaccante attualmente ai margini della rosa, si legge su TuttoSalernitana ha insomma capito e chiesto scusa al resto della rosa e nelle prossime ore incontrerà la società per valutare il da farsi. L'intesa ancora non c'è, ma la buona volontà delle parti sì. Col giocatore che potrebbe addirittura essere convocato per la sfida contro il Bologna.

Il tutto con l'intenzione, da parte del club, di non forzare ulteriormente una questione spinosa che dovrà comunque portare ad una cessione la prossima estate: i 20 milioni di valutazione circolati nei mesi scorsi sono solo un lontano ricordo, con la Salernitana che però spera di recuperare almeno i 12 milioni di euro pagati per riscattarlo dal Villarreal.