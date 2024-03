GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI SUPERA IL PESCARA 2-1: AZZURRINI STACCANO L'ENTELLA AL 4° POSTO Il Napoli Primavera ha battuto il Pescara per 2-1 nella 23esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola. Il Napoli Primavera ha battuto il Pescara per 2-1 nella 23esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola. LE ALTRE DI A SALERNITANA, SFUMA IL RITORNO DI INZAGHI: SCELTO UN NUOVO ALLENATORE Dopo le ultime 24 ore di fuoco in casa Salernitana, è stato scelto il nuovo allenatore. Sarà Stefano Colantuono, attuale tecnico della Primavera granata, a guidare la prima squadra fino a fine stagione. Era sembrato vicino il ritorno di Filippo Inzaghi ma... Dopo le ultime 24 ore di fuoco in casa Salernitana, è stato scelto il nuovo allenatore. Sarà Stefano Colantuono, attuale tecnico della Primavera granata, a guidare la prima squadra fino a fine stagione. Era sembrato vicino il ritorno di Filippo Inzaghi ma...