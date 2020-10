Serie A, risultati e tabellini del pomeriggio: Inter fermata dalla Lazio, vincono Parma e Benevento

BENEVENTO-BOLOGNA 1-0

66' Lapadula

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Foulon; Ionita, Schiattarella (74' Improta), Hetemaj (62' Hetemaj); Iago Falque (74' Tuia), Caprari (62' Sau); Moncini (15' Lapadula). All. F. Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (78' Sansone), Tomiyasu, Medel (19' Danilo), Hickey (67' Denswil); Schouten, Svanberg (78' Vignato); Skov Olsen (68' Orsolini), Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic



Ammoniti: Svanberg (BO), Schiattarella (BE), Foulon (BE)

PARMA-VERONA 1-0

1' Kurtic

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Laurini (63' Darmian), Dermaku, Bruno Alves, Pezzella; Hernani (63' Gagliolo), Brugman, Kurtic (74' Grassi); Kucka; Gervinho, Karamoh (63' Cornelius). All. Liverani

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin (86' Tupta), Gunter, Lovato (45' Lazovic); Faraoni, Ilic, Tameze, Dimarco; Barak (58' Salcedo), Zaccagni (58' Colley); Favilli. All. Juric



Ammoniti: Bruno Alves

LAZIO-INTER 1-1

30' Lautaro Martinez (I), 55' Milinkovic-Savic (L)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu (16' Bastos, dal 46' Parolo); Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva (80' Escalante), Luis Alberto (80' Akpa Akpro), Marusic (35' Fares); Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar (79' D'ambrosio), De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Vidal (73' Brozovic), Gagliardini (67' Sensi), Perisic (68' Young); Lukaku, Lautaro Martinez (79' Sanchez). All. Conte



Ammoniti: Fares (L), Lukaku (I), Vidal (I), Young (I), Patric (L)

Espulsi: Immobile (L), Sensi (I)