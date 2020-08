Sky - Clamoroso Juventus, a sorpresa Pirlo sarà il nuovo allenatore

Dopo l'esonero di Maurizio Sarri, la Juventus sembra aver già scelto il sostituto. Secondo Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, l'erede del tecnico ex Napoli sarà Andrea Pirlo, attualmente allenatore della Under 23 bianconera. Continuano ad arrivare conferme negli ultimi minuti con il tecnico - inizialmente previsto alla guida dell'Under 23 in Serie C - in sede per ricevere la proposta ufficiale del club bianconero.