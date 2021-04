Spezia-Crotone, le formazioni ufficiali: Nzola sfida Simy

La sfida del Picco, in programma per oggi alle 15, potrebbe rivelarsi fondamentale per entrambe le squadre in vista della lotta per la permanenza in A. Queste le formazioni ufficiali di Spezia-Crotone:

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Salva Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza; Pobega, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Verde

CROTONE (4-3-1-2): Cordaz; Djdji, Golemic, Luperto; Molina, Petriccione, Benali, Reca, Messias, Ounas, Simy.