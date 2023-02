Spezia, Dragowski: "Possiamo salvarci in fretta. Zielinski tra i migliori con cui ho giocato”

Bartlomej Dragowski, portiere dello Spezia, ha parlato a Sky Sport.

Bartlomej Dragowski, portiere dello Spezia, ha parlato a Sky Sport. Queste le sue parole: "Non ho pensato al Mondiale quando mi sono infortunato, pensavo alla mia caviglia con preoccupazione e mi preoccupavo per la mia famiglia. I miei genitori mi sono vicini e mio padre segue ogni movimento che faccio. Spero che mio figlio non voglia fare il portiere, gli consiglio di fare l'attaccante. Allo Spezia abbiamo una squadra che può arrivare alla salvezza in fretta, speriamo di farlo in poco tempo".

Cosa non è andato alla Fiorentina?

"Non lo so, magari non sono stato all'altezza della squadra e ho dovuto cambiare aria, ma non guardo indietro. Dopo il prestito all'Empoli pensavo di poter avere più spazio ma è andata così".