Spezia, Thiago Motta sorride: Nzola e Ferrer tornano in gruppo, in tre out per il Napoli

Nuovo allenamento per le Aquile allo stadio ‘Picco’ in preparazione al match di domenica 22 maggio contro il Napoli.

Dopo il consueto riscaldamento, i ragazzi di mister Thiago Motta hanno svolto una serie di torelli, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella finale. Rientrati regolarmente in gruppo Nzola e Ferrer, ancora lavoro personalizzato invece per Colley e Hristov. Terapie per Bastoni.

Nuova seduta di allenamento domani mattina al ‘Picco’.