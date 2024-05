PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Il Governo controllerà i club"

E' pronto un decreto, via la Covisoc. Un'agenzia verificherà i bilanci. E' polemica: invasione di campo senza avere mai dato un vero aiuto

L'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è dedicata al Giro d'Italia, ma c'è tanto spazio anche per il calcio nella prima pagina di questa domenica. "Il Governo controllerà i club", si legge in taglio alto. E' pronto un decreto, via la Covisoc. Un'agenzia verificherà i bilanci. E' polemica: "Invasione di campo senza avere mai dato un vero aiuto".

Il Milan resta alla ricerca del nuovo allenatore. Chi raccoglierà l'eredità di Stefano Pioli? Probabilmente un allenatore di un'altra nazionalità. "Milan, derby portoghese". Già, perché ad oggi i principali candidati per la panchina, i nomi più caldi restano due: Paulo Fonseca, ora in forza al Lille, e Sergio Coinceçao, in scadenza di contratto col Porto.