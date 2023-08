TABELLA - Valore rosa, il Napoli si riprende il primato: calo dell'Inter e ultimo il Frosinone

Sono bastati gli arrivi di Natan e Cajuste al Napoli per tornare in vetta alla graduatoria del valore delle rose di Serie A di Transfermarkt.

Sono bastati gli arrivi di Natan e Cajuste al Napoli per tornare in vetta alla graduatoria del valore delle rose di Serie A di Transfermarkt. Il club azzurro è risalito a 577mln di euro, in vetta e di poco davanti al Milan, nonostante l'addio di Kim tra i difensori più preziosi del campionato. Piccoli ritocchi del valore rispetto al 1 agosto per le milanesi, ma il dato è decisamente negativo per l'Inter se parametro a luglio (-15% per le tante cessioni importanti, seguite da ingressi di giovani interessanti) e positivo invece per il Milan.

Rispetto a luglio scende anche la Juve (-7%) che senza coppe sta accorciando la rosa. Ultimo il con appena 25mln di valore complessivo il Frosinone, prossimo avversario del Napoli, ancora totalmente in costruzione. Di seguito i grafici col confronto al 1 agosto ed al 1 luglio