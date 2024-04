Tutto nel finale tra Lecce e Monza: prima Krstovic, poi Pessina. Al Via del Mare è 1-1

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un gol di Krstovic fa impazzire il Lecce, un'ingenuità di Venuti rovina tutto. 1-1 il finale al Via del Mare tra i salentini e il Monza, con la rete del numero 9 arrivata al 92' e il pareggio di Pessina, su calcio di rigore, al 96'. Succede tutto nel finale, dopo una partita giocata sul filo dell'equilibrio, da una parte e dall'altra.

Il primo tempo.

Prima frazione di gioco senza gol ed emozioni, con le due squadre che inizialmente si sono studiate e nel prosieguo del tempo non hanno avuto chance clamorose per passare in vantaggio. Da segnalare soltanto un'azione molto pericolosa dei padroni di casa al 45', con Krstovic che ha saltato un paio di avversari prima di servire al centro Oudin che non è però riuscito a battere Di Gregorio, con il suo tiro murato dalla difesa ospite.

Ripresa vivace.

Nel secondo tempo il ritmo si è alzato, con il Lecce che ha sempre dato la sensazione di volerla vincere, creando più occasioni rispetto al Monza e non accettando l'ipotesi dello 0-0. Fino al 92' quando Nikola Krstovic ha fatto esplodere il Via del Mare con un destro sotto l'incrocio dei pali dal limite dell'area. Quando la vittoria sembrava cosa fatta ecco però l'ingenuità di Venuti, subentrato nel finale: intervento scomposto dell'ex Fiorentina e fallo di mano in area di rigore, con il direttore di gara che ha assegnato il penalty poi realizzato da Pessina, freddissimo dal dischetto.