Tuttojuve ammette: "Senza Champions costi non sostenibili e addio campioni e ambizioni"

"Altro che Donnarumma, la Juventus con il suicidio di ieri sera, probabilmente, non andrà in Champions e così sfumeranno una cinquantina di milioni, risorse che sarebbero servite come il pane". Scrive così il portale a tema bianconero Tuttojuve.com all'indomani del pesante ko interno col Milan: "Invece, no, la formazione bianconera, dovrà ripartire da zero e dovrà farlo in modo umile e professionale, abbandonando le velleità ed i vezzi come Cristiano Ronaldo, il portoghese senza Champions è un costo non sostenibile purtroppo. Difficile trovare una squadra pronta ad accoglierlo, forse ci vorrà la rescissione, difficile che il portoghese decida di rimanere senza la Champions.

Sara una Juventus meno ricca, meno celebre e probabilmente meno forte, ma si spera meglio allenata perché la squadra che ha perso con il Milan aveva tante, troppe lacune, anche tattiche".