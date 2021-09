Udinese, esercitazioni tattiche e situazionali in vista del Napoli: il report

Prosegue la preparazione in vista del monday night contro il Napoli alla Dacia Arena. Questo pomeriggio, i bianconeri hanno sostenuto una seduta iniziata con le fasi di attivazione e proseguita con esercitazioni tattiche e situazionali. Regolarmente in campo per tutto l'allenamento Stryger. Domani rifinitura in programma al pomeriggio.